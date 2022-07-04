港鐵出軌｜張欣宇稱港鐵人手流失嚴重　盧偉國倡擴闊吸人才「25萬年薪都缺」 (12:13)

立法會鐵路事宜小組委員會下月將開會，出席同一節目的鐵路事宜小組主席、民建聯陳恒鑌表示，將會在會議上加入議程，討論今次出軌事件。他又說，港鐵未來面對很大挑戰，包括有數條鐵路線的信號系統要更新，以及要換新車等，都是很令人擔心的事。

至於事件是否涉及港鐵人手不足的問題，張欣宇說，港鐵人手流失情况一直很嚴重，因港鐵的人工相比起很多政府機構都不夠吸引，他知悉港鐵部分前線職位空缺半年、一年都未能填補，情况不理想，但「餅就係咁大」，需從更高層面檢視本港人口及人才政策。

同場的工程界議員、經民聯盧偉國表示，近年不少公營機構都透過提供培訓來吸引人才，但本港整體人口確實是減少了，除了人口老化，還有不少人離開香港，他認為本港不止要吸引250萬年薪的人才，「我們缺的不止是250萬年薪（的人），25萬年薪（的人）都缺。」