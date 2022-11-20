海關大澳檢一萬部二手走私手機　涉1100萬 (12:26)

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任賴兆銘表示，行動中關員發現3輛形跡可疑的七人車多次來往大澳的露天停車場及永安街岸邊，並見有人在岸邊將車上貨物運至快艇，故上前截查，其間走私分子疑見關員即四散逃去，涉事快艇則高速往內地水域駛去，關員現場檢獲一批智能電話及一輛七人車。

海關又到露天停車場進行調查，並發現兩輛涉事七人私家車的司機已逃去，遺下大批手機。連同在岸邊的手機，海關共檢獲一萬部的手機。賴兆銘表示，涉案私家車殘破不堪，行車證亦已過期，相信私家車並非用於日常，如私家車在路面行駛，相信會對道路造成危險。

海關表示，今年搗破多宗利用遠洋船及內河船的走私案件，相信已令不法分子蒙受損失。海關稱，為逃海關執法，走私分子重施故技利用快艇進行 「夜貓式 」走私活動，集團在大澳聘用人、車，在黃昏時段進行踩線，留意執法部門的執勤情況，從而選擇適合的地方、時間犯案。另外，走私分子又看準大嶼山海岸貼近本港水界的特點，利用快艇將貨物快速運離本港，即使被執法部門發現，仍能迅速運離水域。