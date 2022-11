美國三藩市下年將主辦亞太經合組織(APEC)峰會,對於遭美國制裁的特首李家超屆時能否出席,美國國務院發言人回覆《明報》查詢時說,美國會致力爭取所有APEC代表團,根據美國的法律法規及APEC的精神及原則下(in accordance with US laws and regulations and on the basis of the spirit and principles of APEC)參與APEC活動。