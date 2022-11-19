藍地車禍釀一死一傷　18歲女死者母親去年喪夫　現感無依無靠 (20:29)

張太指，和丈夫結婚約21年，丈夫為地盤雜工，去年癌症過身，遺下一個與前妻所生的29歲自閉症兒子，不時要往返院舍照顧。她和丈夫育有3名子女，死者為大女，另有16歲次女和13歲兒子，一家居於青衣長亨邨，靠綜援維生。張太指，大女阿彤一直十分反叛，無心向學，一直由社工跟進，讀至中三時因在學校犯事被踢出校，輾轉到區內另一中學讀書，今年9月起在葵涌讀一些與美容和理髮相關短期課程，平日會和朋友外出遊玩，食煙飲酒，間中不回家睡覺。

她指，阿彤兩年前經朋友介紹認識涉事送貨司機，二人兩個月前再次聯絡，並成為情侶，兩星期前更執拾個人物品到男友家中長住，課餘時間又會陪男友開工。張太憶述，前日女兒相約自己和男友到荃灣飲茶「見家長」，飲茶後男友更送了一件衣服給她。她指，感覺女兒男友踏實，「唔係花喱花碌個種人」，不算十分成熟，但亦希望有人照顧自己女兒，故未有干涉。

她指，意外發生後，曾在急症室見到女兒男友，他當時昏迷，未見其六旬父親，只有兩名同事陪同。她指，「阿女養夠18歲走咗」，感到心痛，丈夫又離世，無人可安慰自己，「我𠵱家乜人都無，唔知點算」，女兒殮葬費也成問題，頓感徬徨。