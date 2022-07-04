漁署營地重開後首個周末　西貢灣仔現百帳篷　市民盼「0+0」及取消口罩令 (17:22)

市民劉太一行3個家庭、包括4名小孩一同露營，她認為露營可「親親大自然」，「小朋有草地可以跑下，又可以放風箏，曬太陽吸收維他命」。劉太表示，私人營地有洗澡間、暖水及冰箱，但個人偏好政府營地，因地方較闊落，又稱露營目的在於「帶小朋友嚟玩，唔使成日留喺市區」。被問到會否擔心措施收緊，她說：「再收緊就再算，玩咗先。」

陳女士一行5人圍着爐具吃東西、聊天，對於營地重開，她說：「好開心啦梗係，迫不及待啦，即刻衝過嚟（營地）。」陳女士認為，政府應早些重開營地，因私人營地的草地質素不及政府營地好，環境較惡劣，每日收費卻要300元，「付出同得到嘅，唔係幾配合」。陳女士的友人則認為家中居住空間太窄，到郊外可呼吸新鮮空氣，「好開心，放鬆好多」。

謝先生偕女友、兩名朋友和寵物犬到場，又帶了桌遊暢玩。他表示，雖然現時已可外遊，但機票太貴，故選擇露營等休閑活動，又認為雖然私人營地的配套較齊全，「但個vibe（氣氛）就冇呢度咁正」，而政府營地需自行搭帳篷，有「野外求存」感覺。他表示，疫情前會每月至少露營一次，之後改為staycation，希望疫情盡快完結。

同行的阮女士最近從泰國旅行回港，稱回港後上班但未能堂食，亦要花時間做核酸檢測，認為「 『0+0』就更加perfect （完美）」。友人則希望放寬戶外口罩令，「唔擔心（收緊），每個月都上升緊，但係愈來愈鬆，即係佢（政府）都知道唔可以再咁繼續落去」。