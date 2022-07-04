0+3｜有旅行社增聘100人　檢疫中心員工應徵：倘不錄取或移民 (16:15)

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，實施「0+3」後，每日有數百位市民前來報團外遊，目前聖誕檔期更已有6成旅行團爆滿，料屆時外遊團將可恢復至疫情前的30%客量，明年第二季將可恢復至一半客量。他說，今次招聘首度推出「包薪制」的導遊，確保導遊月薪至少達2.5萬元，以恢復業界對旅遊業的信心。

禤國全表示，疫情期間不少業界人士轉行，今次首度實行導遊包薪制，對比以往導遊底薪僅有數千元，今次招聘確保導遊底薪達2.5萬元，目的是希望應聘者安心。他續稱， 聖誕節當周每日均有10團出發，每團約有30人，預計未來2周將為報團高峰期。

鄭生為應徵者之一。他以往從事日資公司的銷售員，不時需到內地公幹，惟受疫情影響，本港未能與內地通關，生意不景氣，最終只能轉行。他說，自己對旅遊業界感興趣，且本身已考取日語N1程度，故前來應聘導遊一職。他說，目前正於檢疫中心工作，但工作不穩定，倘若是次招聘未能獲成功錄取後，考慮到本港就業及政治環境，或選擇移民到英國。

另一應徵者卓小姐指，自1997年起從事領隊一職，惟因康泰旅行社早前倒閉致失業。她說，自己熱愛領隊工作，並喜愛與人交流，故仍選擇領隊這份職業。她對旅遊業界未來非常有信心，認為香港人始終喜愛旅遊，故行業仍有市場。不過，她說不少曾在康泰共事的前同事對行業未來發展仍有憂慮，故選擇轉行如從事保安，以獲得穩定收入養家。