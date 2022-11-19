輸入外勞計劃擴展至津助院舍　政府料明年上半年公布細節 (15:40)

孫玉菡表示，津助安老院舍護理員現時人工相對好，平均月薪1.8萬至2萬元，亦有不少私院護理員月薪達2萬元，但仍請不到人。被問到如何說服勞工界，他說當局仍會以本地人優先，但即使是在新冠疫情前，行業已缺人。孫表示，會增加護理員的晉升階梯，設保健員職位，令資歷架構更豐富，望有更多本地人投入行業。

孫表示，當局花下「歷年來下最大力氣」，2027年預計落實多6200個津院宿位，明年則有多2600個宿位，但即使有宿位，護理員人手仍是重要。他表示，現時當局每年與香港都會大學合作提供200個登記護士課程學位，每個課程學費約為20萬元，由政府全資資助，未來5年政府將額外提供多1700個登記護士學位，畢業生需服務社福界3年，冀可幫助院舍的登記護士人手得到保證，亦幫助基層年青人上流。

院舍疫苗接種方面，孫玉菡稱近期院舍接種取得良好成績，安老院舍第一、二針接種率逾九成，第三針亦達84%至85%，而雖然最近院舍長者感染入院的數量有上升，但當局已有一套防疫措施應對。