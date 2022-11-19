元朗14歲少年上周捱撞　涉案司機被控20罪還押候訊 (13:54)

被告郭政勤（28歲）報稱無業，今就兩宗案件被帶上法庭。首案與上周一的交通事故有關，被告被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、發生交通意外後沒有停車（有人受傷）及企圖妨害司法公正共5罪。

次案涉及2021年的危駕案件，事發於2021年7月10日及11月7日。被告被控15項控罪，罪名包括危險駕駛、使用虛假文書、駕駛未獲發牌的車輛、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛、販毒、在公眾地方管有攻擊性武器、管有爆竹煙花、不小心駕駛、發生交通意外以致造成損害後沒有報案，以及發生交通意外以致另一車輛受到損害而沒有停車。控罪涉及的毒品為0.87克可卡因，涉及武器為一支伸縮警棍。

庭上透露，被告除了上述兩案，另涉2018年的藏毒停牌駕駛案，曾經缺席聆訊。裁判官將3宗案件一併押後至明年1月13日，辯方沒有保釋申請，被告須還押。