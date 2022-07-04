欖球世盃播中國國歌顯示「GLORY TO HONG KONG」　香港欖總：獲告知為「圖像操作員」失誤 (16:05)

文化體育及旅遊局長楊潤雄今日出席活動後表示，11月6日香港對葡萄牙賽事中，播放了正確的國歌，但電視轉播時字幕打錯成「2019年黑暴事件的一首歌」，他認為事件不能接受，亦難相信短時間內欖球賽事接二連三發生與國歌相關的事，當局正與香港欖球總會理解事件，並將嚴肅跟進。楊表示，有關賽事為世界欖球總會的比賽，賽會事後已在網上作出更正。

香港欖球總會表示，知悉國際欖球理事會（World Rugby）在11月6日星期五舉行香港對葡萄牙的賽事轉播中，比賽前播放中國國歌時字幕出現錯誤。香港欖總表示，直至比賽結束前，香港隊或管理團隊都無法得悉這個錯誤；國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊也沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱，香港欖總也沒有被告知國歌的名稱會被出現在轉播報導中。香港欖總又表示，獲悉此事後，已即時向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會次日回覆，解釋這是「圖像操作員」的失誤。

香港欖總稱，國際欖球理事會就此錯誤已向香港欖球總會致歉，並嘗試在其點播視頻和其他發布的視頻中作出更正，國際欖球理事會在11月12和18日有港隊出賽的賽事轉播中，已使用了正確的國歌名稱為字幕。香港欖總要求國際欖球理事會提供詳細的發生過程和解釋，並要求對方向特區政府和香港市民公開道歉。

相關片段較早前由體育網站「RugbyPass」上載，該網站其他涉及香港的賽事片段中，播放國歌的環節並未有顯示國歌名稱。在有份轉播賽事的網站「beIN SPORTS」的相關賽事片段中，在播放《義勇軍進行曲》時，畫面同樣顯示「GLORY TO HONG KONG」。而在大會網站香港對葡萄牙賽事精華片段中，並未有播放國歌的部分。

亞洲欖球總會於港隊作客南韓仁川時，原本應播放《義勇軍進行曲》，但播了被指與2019年反修例風波有關的《願榮光歸香港》，亞洲欖總之後就事件道歉。