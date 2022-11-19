新冠疫情｜染疫個案升　高拔陞預告醫管局將再減服務 (10:51)

近日本港新型冠狀病毒染疫人數重上8000宗水平，醫管局行政總裁高拔陞表示，若個案數字再上升，公立醫院難免要調整服務，如手術、內窺鏡檢查等。早前8月底至9月初疫情反彈時，公立醫院要減兩三成非緊急服務，高相信今次的影響會較小。

高拔陞今日在商台《政經星期六》表示，最近兩周新冠確診明顯上升，由較早前5000多宗水平，上升至8000多宗水平，每日到急症室求診人數有5000多人，入院新冠患者數目由200多人增至300多人，當中長者所佔比例愈來愈高，包括社區及院舍的長者。他又說，非新冠病人入院數目亦有上升，例如內科每日入院人數由較早前900人，到現時每日逾千人，令病牀緊張。

高拔陞說，若個案數目進一步上升，醫管局或要再減服務，如手術和內窺鏡檢查等，「到某個階段，迫於無奈都要減其他服務，其實現在差不多到那個階段。」他在節目後又表示，今年8月底至9月初疫情反彈時，公立醫院要減兩三成非緊急服務，但今次有不同預案，亦已加強指定診所、遙距醫療等，也有不少人到暫託中心治療，相信今次影響會較當時小。