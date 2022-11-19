新冠疫情｜染疫個案升　高拔陞預告醫管局將再減服務 (10:51)

近日本港新型冠狀病毒染疫人數重上8000宗水平，醫管局行政總裁高拔陞表示，若個案數字再上升，公立醫院難免要調整服務，如手術、內窺鏡檢查等。早前8月底至9月初疫情反彈時，公立醫院要減兩三成非緊急服務，高相信今次的影響會較小。
高拔陞今日在商台《政經星期六》表示，最近兩周新冠確診明顯上升，由較早前5000多宗水平，上升至8000多宗水平，每日到急症室求診人數有5000多人，入院新冠患者數目由200多人增至300多人，當中長者所佔比例愈來愈高，包括社區及院舍的長者。他又說，非新冠病人入院數目亦有上升，例如內科每日入院人數由較早前900人，到現時每日逾千人，令病牀緊張。
高拔陞說，若個案數目進一步上升，醫管局或要再減服務，如手術和內窺鏡檢查等，「到某個階段，迫於無奈都要減其他服務，其實現在差不多到那個階段。」他在節目後又表示，今年8月底至9月初疫情反彈時，公立醫院要減兩三成非緊急服務，但今次有不同預案，亦已加強指定診所、遙距醫療等，也有不少人到暫託中心治療，相信今次影響會較當時小。
出席同一節目的那打素醫院內科及大埔醫院內科及老人科部門主管李舜華表示，近日入院的非新冠患者不少是今年3至6月曾染疫的長者，他們在染疫後有後遺症，如胃口不佳、活動能力下降等，情况惡化至需臥牀。