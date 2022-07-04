政府即日實行入境旅行團「團進團出」　團客可入指定餐廳、4天團只須一次核酸檢測 (19:19)

政府公布，為入境旅行團提供的「團進團出」安排今日（18日）實施，持牌旅行代理商須預先向旅議會提交申請，並承諾嚴格遵守適用的防疫要求後，可安排持「黃碼」的入境旅行團旅客進入特定餐飲處所用膳。明天（19日）起入境並已完成申請和登記行程的旅行團，若留港不多於4天（即以抵港當天為第零天計，於抵港後第三天或之前離港），則只須在抵港當天接受一次新冠病毒核酸檢測，但行程期間仍須每天接受快測。