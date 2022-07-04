政府即日實行入境旅行團「團進團出」　團客可入指定餐廳、4天團只須一次核酸檢測 (19:19)

政府公布，為入境旅行團提供的「團進團出」安排今日（18日）實施，持牌旅行代理商須預先向旅議會提交申請，並承諾嚴格遵守適用的防疫要求後，可安排持「黃碼」的入境旅行團旅客進入特定餐飲處所用膳。明天（19日）起入境並已完成申請和登記行程的旅行團，若留港不多於4天（即以抵港當天為第零天計，於抵港後第三天或之前離港），則只須在抵港當天接受一次新冠病毒核酸檢測，但行程期間仍須每天接受快測。
負責接待入境旅行團旅客的餐飲處所須承諾遵守一系列防疫要求，包括：
- 安排有密封間隔的獨立房間
- 「包場」或整個露天座位範圍予入境旅行團的旅客用膳
- 旅客用餐後需徹底消毒房間
- 不可同時容許隨團工作人員、餐飲處所員工或其他顧客於同一範圍用膳
- 安排負責招待入境旅行團用膳的餐飲處所員工接受額外核酸檢測
- 不可在用膳期間於同一範圍內舉行現場表演
- 配合旅議會或旅遊業監管局的查察工作
旅行團獲准入黃碼處所時，亦須遵守額外防疫要求：
- 向旅議會登記行程、隨團持牌導遊、接待的酒店賓館及餐飲處所等資料
- 隨團工作人員在接待入境旅行團之前及之後接受額外核酸檢測
- 安排旅客入住為「接受確診住客原址隔離的酒店和賓館名單」內的持牌酒店或賓館