男警油塘駕車執勤撞傷途人　否認危駕指正跟蹤疑販毒的士　本有信心衝過黃燈 (19:02)

被告林浩（現33歲），早前欲承認不小心駕駛罪，不獲控方接納。承認事實指，2021年11月29日當晚，被告駕駛沒有標記的警方私家車，沿鯉魚門道向觀塘方向行駛，駛至高超道交界時，事主衝紅燈橫過馬路，被撞後倒地，意外後視覺神經受損、盆骨骨折等。有關路段的時速上限為每小時50公里。

事主男友陳國柱（音譯）稱，他與女友居於涉事馬路對面的住宅，行至安全島後正值紅燈，惟二人想盡快回家遂繼續前行，一輛車約1至2秒後駛近他，他停下腳步，車輛「扭過」他之後左轉，撞到正前行的女友。

專家證人、政府化驗師梁仲榮供稱，涉案車輛一度以平均時速95公里行駛，連同誤差計算在內，估計至少達每小時85公里。

被告自辯稱，案發時駐守觀塘警區，當晚本採取反賭博行動，後被指示執行反毒品任務，跟蹤一輛涉嫌販毒之的士，駛至涉事路段時見到黃燈，欲在轉紅燈前駛過，見前方途人隨即減速轉線，不認為對他人構成危險。

控方引述《警察通例》指，警方超速駕駛追車或影響公眾安全，故視為使用武力，受相關原則約束。而目的為拘捕嚴重違規司機、或涉嚴重暴力罪行者，但不包括跟蹤。被告稱販毒同屬嚴重罪行，但同意當日非拘捕行動。