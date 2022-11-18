劏房租管生效半年　關注劏房平台政府執法不力 (18:00)

平台於今年7月至9月共收集472份劏戶租戶的有效問卷。調查顯示，在劏房租管實施後簽下新約的受訪者現約租金中位數為5450元，較上一份租金增加了430元，呎租為50元，平台指劏房租金不跌反升，呎租高企。調查亦發現，在92名受訪租戶的書面新約中，超過半數的租約未列明加租幅度限制，逾4成未列明原租客享有優先續租權，近3成未列明終止租約條款，懷疑業主違反法例。

調查同時發現，有3成受訪租戶指業主未有按法例要求，為新例實施後簽訂的租約打釐印。家住觀塘的劏房戶黃女士從事廚房雜工，有兩個小孩，一家三口剛搬離上一個劏房。黃女士指，前房東一直未打釐印，被問及是否曾向差估署投訴，她則說「一投訴就會畀人趕出黎，唔敢（投訴）。」翻查資料，差估署截至9月底共識別467宗有關業主涉嫌違反租管條例個案，惟投訴個案僅有24宗。

平台建議政府落實檢討「劏房」租管時間表、設立「起始租金」、加強差估署主動檢控及巡查能力、安裝獨立水電錶、增強地監局監管地產代理能力，並加強罰則。