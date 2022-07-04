4人串謀破壞輕鐵站上訴被駁回　官指警無動機干擾涉案片段　批判囚年半可能偏輕 (16:25)

申請人李鈞浩、張溱煒及李懷恩就定罪上訴，張亦就刑罰提上訴。案件由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴審理。

申請方形容，警方將涉案汽車閒置警署停車場多個小時，沒作搜查是可疑；上訴庭不同意，指申請人攜示威常見的眼罩及鐵鎚等，警方已經以管有工具可作非法用途罪拘捕他們，故沒即時搜車或無暇搜車，絕不為奇。雖然警員在人手傳遞證物的紀錄出現混亂，但記憶卡確實放在證物袋被妥善保存。

上訴庭續指，對話期間沒有人要求下車，或要抽身、脫離團伙，申請人不斷反覆斟酌當晚進行破壞細節及如何逃離，明顯已達成協議，並擬付諸實行，故駁回定罪上訴。

至於張不滿刑罰上訴，上訴庭認為事發於公共秩序的嚴重失序期間，申請人明顯因為屯門碼頭的輕鐵站有「六條線」，會「起到很大作用」，而在該處犯案，以造成較大混亂和不便，因此審訊後判囚18個月是絕不為過，甚至可能偏輕。