山頂凌霄閣公廁膺「最佳公廁」　北河街街市廁所翻新後仍無改善 (16:12)

協會按舒適度、易達通（即無障礙設計）、安全性、衛生、和管理及維修和教育，選出最佳公廁金、銀、銅獎得主，分別是山頂凌霄閣公廁、赤柱市政大廈公廁和中環林士街多層停車場公廁。

山頂凌霄閣公廁內設有值勤室，本報記者到現場觀察，男廁和女廁均有清潔工人當值。用家韓先生和太太表示，凌霄閣公廁環境乾爽潔淨，其四合一非接觸概念洗手盆方便使用。韓先生續指，男廁的尿斗設隔板，「提高私隱度」，避免不必要尷尬。惟韓太反映，女廁因響應環保而沒有提供抹手紙，「也怕洗完手會弄濕地面」。

北河街街市廁所於協會2019年的公廁選舉中「排包尾」，惟其地下廁所去年翻新後衛生情况仍欠佳。據記者現場觀察，女廁傳出惡臭，地面濕滑其充滿垃圾，廁格內亦未有提供廁紙。附近商戶陳小姐形容北河街街市公廁衛生「一直都是如此差」，未見改善。