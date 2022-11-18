警連破多宗「猜猜我是誰」電話騙案拘8人　有郵局職員助慌張老翁揭騙案 (16:50)

深水埗一郵政局職員昨午（17日）發現一名71歲老翁在郵局內神色慌張，遂上前了解，老翁指接到自稱兒子電話，聲稱被警方拘捕，需到郵局繳交10萬元保釋金，職員懷疑老翁受騙，立即報警求助。

深水埗警區情報組接報趕至，阻止老翁受騙，並於下午3時許，一名騙徒現身收取騙款時，當場將他拘捕，被捕男子18歲報稱無業。探員在郵局調查期間，發現另一名82歲老翁在局內逗留，查問後發現是另一宗電騙案事主，被騙徒指示到郵局見面，其後再要求到尖沙嘴街頭交付7萬元保釋金，警方隨即部署行動，至傍晚6時許，拘捕另一名現身收款騙徒，該名被捕男子25歲，報稱任職酒保。

深水埗警區重案組高級督察黃瀚緯指，兩名被捕男子現正被扣查，稍後將被暫控以欺騙手段取得財產罪名，不排除有更多人被捕。今次案件幸得郵局職員機警，發覺長者受騙及時通知警方。

警方西區警區重案組亦偵破5宗「猜猜我是誰」電話騙案，以「欺詐」罪拘捕5男1女，5案事主被要求交出29.5萬。

警方西區警區重案組第二隊主管督察黃立人表示，11月16日接獲69歲老婦報案，收到騙徒電話訛稱其兒子因刑事案件被捕，急需繳交5萬保釋金，事主早前收到警方防騙信息，隨即通知家人警方。警方其後拘捕欲接收騙款的2名男子。另一名85歲老婦亦在同日收到類似來電，在交款予騙徒時，由保安員揭發並報案。警方經追查下，發現兩人牽涉另外兩宗在將軍澳發生的同類騙案，成功在案發三小時內拘捕兩人，並在其中一人身上搜出6萬騙款。至昨日，83歲老婦收到類似騙徒來電，到銀行取款時，有銀行職員懷疑她受騙並報案，收款男女同日被捕。

黃稱，被捕5男1女年齡介乎17至32歲，分別報稱廚師、倉務員及無業，其中4人被控欺詐及企圖欺詐，另外兩人正被扣查。黃表示，被捕人士或因搵快錢，被詐騙集團招攬犯案，將調查6人是否同一團伙。

西區警區助理警民關係主任督察羅錦峯表示，警方一直在社區進行防騙宣傳，上述案件正是事主、保安員及銀行職員精明警惕，才可揭發事件，呼籲市民要提高警覺，如懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222。