涉非禮案醫生指下體貼震蛋為治不舉　稱被警羞辱為及早離開而簽口供 (14:00)

報稱醫生的被告李永熙（29歲）否認於今年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車內猥褻侵犯女子X。

辯方爭議被告並非自願簽署確認口供內容，審訊先處理口供能否呈堂。被告選擇作供，指出案發當晚6時許，在太子站月台等車時，便衣當值的警員麥江峰突然大加捉住其手腕，並示委任證及指控他非禮，被告即時否認及搖頭，麥大聲呼喝「仲話冇？見住你做㗎喎」，隨即用手扣扣上被告的手腕，大力按壓及拉扯，把被告拉上太子站警務室。

被告供稱在警務室內，麥江峰掀起他的風褸，露出其陰莖，以嘲諷的語氣稱：「嘩你睇下咁㗎喎！」隨後亦有兩至三名警員入內，一同以恥笑的語氣問他是否不舉，令他大感被羞辱；被告曾向警員解釋震蛋是自用，沒有碰撞別人，反遭麥斥責他無悔意。

被帶返警署後，警員文旭晞為被告拍照，要求他脫下長褲，其後揶揄道「仲有㗎？你早講吖嘛」。被告曾要求致電家人，亦遭拒絕，最終近午夜12時才獲准打電話，事後得知家人致電逾百次找他。被告在庭上供稱，因遭受暴力對待及侮辱，只想盡快回家，「留多一秒（警署）都接受唔到，人都癲」，故不情願地簽署口供。