元朗14歲少年上周車禍重傷仍留醫　肇事司機聯同女友同黨事後燒車被捕 (13:02)

警方屯門警區總督察（刑事）譚子偉表示，11月7日晚上約9時52分，司機在元朗青山公路屏山段近灰沙圍撞到一名14歲少年，其後不顧而去，在約5小時後，即11月8日凌晨3時26分，涉案車輛屯門福亨村對開黃崗圍路被發現燒毀，兩地相距約3公里。警方經翻查閉路電視及在熱心市民提供資訊下，前日至今日拘捕2男1女，其中28歲報稱裝修工人的男子相信為涉案司機，另外兩人為其女朋友及同黨 ，部分人有黑社會背景。譚指，司機本身無車牌，另涉2021年7月一宗危險駕駛案被通緝。三人涉嫌在事發後燒車，妨礙警方調查，同時涉妨礙司法公正被捕。譚表示，三人正被扣查，部分被捕人將被起訴，惟警方未透露三人事發時是否均在車上。

警方早前在11月8日拘捕43歲馮姓男車主，譚指，初步相信涉案車輛由司機向車主購買，具體情況有待進一步核實。據悉司機與車主相識，運輸署紀錄上的登記車主仍為馮男。

譚透露，暫時未有清晰拍攝到事發經過的閉路電視片段，呼籲市民如有相關資訊可向警方聯絡。他表示，受傷14歲少年經兩次手術後仍留醫深切治療部，警方正與其家人保持緊密聯絡，並轉介相關社福機構給予支援。

譚批評，無牌駕駛屬不負責任行為，往往是嚴重交通意外成因，他又強烈譴責妨礙警方調查行為，警方會繼續加強執法，保障市民安全。