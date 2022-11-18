世盃前在囚賭博被控者增逾五成　曾發現口罩藏英超賽程資訊誘下注 (12:19)

署方指根據過往經驗，院所內有不良份子藉大型賽事掀起賭風，即使是過無參與賭博活動的在囚者都會「被感染」；注碼由幾10元至2000至3000元不等。懲教事務監督（審核及保安）黃栢穎指，署方早在幾個月前已部署，包括透過保安監察系統和情報網絡，偵查院所內賭博情况，期望抑止賭博歪風，及告誡其他在囚者不要以身試法，否則將會嚴重影響穩定，如在囚者因應欠債和追債而發生衝突和打鬥等不理想情况。

總懲教主任（審核及保安）陳少烽表示，留意到近年在囚者賭博形式有所轉變，包括賭具越趨簡單，舉例從昔日使用木材和塑膠等物料，改為以火柴盒切成卡紙製成牌九。因應疫情在囚者可管有防疫物品，署方指曾發現在囚者在口罩夾層藏賭博資訊；另有寄給在囚者信件藏有賭注資訊，包括早前有信件寫有密碼，例如「18e」是指英超對賽日期、「BRN」和「CRE」則分別代表英超球隊白禮頓和水晶宮等，署方將加強不定期監察。