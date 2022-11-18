蔡玉玲為查冊案申終院上訴獲批許可　官指議題對新聞界重要 (12:06)

蔡玉玲在庭外稱，早已預料終有一天會上訴至終審法院，會以平常心面對，繼續堅持，直指不論輸贏，「希望繼續行一條追求公義嘅路」。至於法官未有批出的另一法律議題，她會再向終院申請證明書。

申請方提出首項法律議題指，若申請目的與「有關交通及運輸的事宜」無關，運輸署署長是否有權拒絕申請。

法官認為，經考慮立法原意、條文上文下理後，早前已裁定條文內的「須」不是強制性，署長有權拒絕查冊申請，但條文的詮釋「唔係表面睇得咁簡單咁容易」，相信不同律師有不同見解，具合理爭辯之處，適宜交由終審法院定奪。此外，議題屬重大及廣泛重要性的爭議，尤其是新聞界，甚或持不同目的而查冊的人，決家批出上訴許可證書。

至於第二項法律議題，申請方指若署長有權拒絕申請，應如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，例如是否包括申請人就涉及「在道路上使用車輛」而進行的新聞調查。

法官稱後半部分應修訂為「若懷疑有人干犯交通以外的罪行，並駕駛私家車進出犯罪現場，記者調查該人的身分是否包括在內」，以更貼近本案情況。

惟申請方稱修訂後未能反映本案事實，要分開地看「當初申請之目的」及「得到資料後如何運用」，舉例指申請目的有機會為求證車牌之真偽。法官笑言「你唔好同我講笑啦，本案無咁既證據」，皆因承認事實已指出，申請人曾致電車主欲與他做訪問，着申請方「唔好咁far-fetched（牽強），腳踏實地好無」，基於申請方拒絕修訂，法官就此議題拒發證明書。