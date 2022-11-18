駱惠寧形容「香港又回來了」 建制派齊說響應中共二十大精神 (00:12)

科大校長朱葉玉如在會上發言，認為二十大報告反映中央非常重視創科發展，她稱香港的科研基礎良好，有能力承擔國家的科研計劃；同時強調創科發展需要國際合作，本港應吸引海內外人才，協助國家發展。全國政協常委蔡冠深稱二十大報告強調「高質量發展」，認為香港可為內地提供高質素的金融服務，並稱本港工商界應做好「超級聯繫人」的角色，為內地企業引入外國資金、走向世界。

全國政協常委林建岳發稿，指香港各界需全力配合，充分利用「十四五」規劃、大灣區、「一帶一路」等規劃提供的機遇，為「中國式現代化」發揮更大作用。

廠商會會長史立德指，二十大報告提出發展實體經濟、推動新型工業化等，工業界會繼續支持和響應本港製造業再發展，配合國家整體產業發展。工商界在優化本港經濟結構、推動青年向上流等議題上亦應發揮影響力。

民建聯就認為，要團結社會各界推動本港發展，未來會繼續在各區宣傳「二十大精神」，增加市民對國家政策方針的了解。

香港青年聯會衷心感謝駱主任具啟發性的分享，幫助各界更好領悟二十大精神，深刻思考如何貫徹落實二十大精神。青聯指展望未來，相信在國家和特區政府的帶領和支持下，年輕一代一定可以對接前所未有的國家發展機遇，為中華民族偉大復興而作出貢獻。

經民聯就指，組織了26個會場觀看「二十大重要精神學習分享會」直播，學習落實二十大精神。 經民聯指，將切實回應習近平總書記提出「民有所呼，我有所應」的重要期望，並將二十大精神融會到各個領域的工作，化解社會各個深層次問題。