政府營地重開　有上班族收工即赴荃灣紮營放鬆 (18:57)

市民羅先生表示，一直喜歡露營，早前漁護署營地關閉，只好留在家中，今日營地重開，決定放工後隨即前來，形容「心情興奮」，將露營三晚到周日。他又表示，本港公共營地不足，冀政府改善營地供應。

市民梁太一家四口包括6歲女兒及2歲多的兒子，在扶輪公園營地一處營位紮營及布置天幕，帶備露營椅桌及食物，在營前生火野餐。梁太稱，疫情下在公眾地方需戴口罩，因此喜歡帶同子女到戶外活動，惟以往漁護署營地關閉下，只能光顧私人營地，兩晚收費逾千元，收費偏貴，今後到漁護署營地，將可節省開支。

扶輪公園營地附近士多負責人蓮姐稱，近年市民未能到郊野公園露營及燒烤，生意大受影響，只靠行山人士光顧，認為政府重開營地，將有助改善經營。

另外，在漁護署日前在大欖郊野公園荃錦營地推「預訂系統先導計劃」，市民可事前透過系統預約營位，據預約網頁顯示，營地有37個營位，最新至下月16日前預約全部已滿。