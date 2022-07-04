福臨門第三代負責人徐德強欠債遭頒令破產　判辭揭另涉錢債官司一度欠債近9億 (18:49)

債務人為徐德強，呈請人為名人財務有限公司（VIP Credit Limited）。判辭指，名人財務就徐德強欠下107.4萬元貸款，於前年入稟呈請破產。徐不爭議曾借貸，但聲稱已直接還款，以及在名人財務其中一名丘姓創辦人指示下透過一間投資公司還錢。

事發於2019年中，徐向名人財務借貸100萬元，每月利息為4.95萬元，直至2020年初，徐仍未償清約100萬元；徐另向名人財務另一名張姓創辦人借貸600萬元。徐提及，張對丘欠下債務，徐代表張多次付款給丘。徐表示，當時遭受威脅或恐嚇，因此按照指示，還款予該投資公司，藉以還債。

不過，法官在判辭反駁稱，無證據顯示相關款項實際上經該投資公司付給名人財務，亦沒有證據證明徐德強的說法屬實，即丘指示徐繳款予該投資公司，以向名人財務還錢。

判辭提到，徐德強牽涉另一宗錢債官司，他曾提出債務重組，當時他的總債務累計9.04億元。