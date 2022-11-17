類鼻疽｜配水庫水體樣本細菌培植呈陰性　當局未能確定傳播途徑 (18:00)

歐家榮表示，水務署已增加全港供水區的食水餘氯含量；於深水埗區配水庫的通氣口加裝空氣過濾網，並陸續為轄下其餘175個食水配水庫的所有約2400個通氣口加裝濾網，目標在兩個月內完成，亦在深水埗區配水庫的出水口位置加裝實時監察餘氧儀器，有需要時會在其他地方加裝。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，截止昨日（16日）當局已檢驗584個石硤尾及蝴蝶谷配水庫樣本，139個樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸呈陽性，22個樣本成功種出病菌，其中石硤尾二、三號配水庫有最多陽性樣本。他稱，泥土樣本基因排序及病人病毒排序高度同源，有理由相信泥土中的細菌進入病人血液，但無論用基因測試或細菌繁殖方式，46個水樣本全部對類鼻疽呈陰性，而配水庫亦有足夠餘氯含量，因此目前未能確定細菌傳播途徑。

袁國勇指，雖然未能確定細菌傳播途徑，但有數個高危因素或致類鼻疽爆發，包括隨地球氣溫上升，本港泥土氣溫亦上升，導致類鼻疽數量增加；氣溫上升亦令水管或水庫中剩餘游離含氯量減少，夏天特別嚴重；類鼻疽可隨風進入配水庫通氣口；隨着人口老化，長者及長期病患者感染類鼻疽風險亦增加。

截至11月16日今年共錄得36宗，涉及26男10女，年齡介乎42至93歲，多部分患者來自深水埗區。