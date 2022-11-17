男醫生疑震蛋貼下體碰女子臀部　目擊警指事主三度受非禮 (17:31)

報稱醫生的被告李永熙（29歲）。案發時18歲、現19歲的事主X供稱，今年4月15日傍晚，她與朋友在長沙灣港鐵站登上列車，前往深水埗期間，其左邊臀部感到震動約10秒，她以為是手機震，故沒有理會。開車之際，X再感到震動，她稱不舒服，於是走近前方的朋友。向後一瞄，發現左後方有一名身穿藍色風褸的男子，X說一了聲粗口，未幾男子走近X，X感到第三次震動，終在太子站下車，有便衣警員上前告知她遭人非禮。

鐵路警區特遣隊、當天便衣當值的警員麥江峰供稱，他與同袍見到被告神色可疑，下車後四周觀望附近女子的下半身，再登上同一列車，麥跟隨被告上車，目睹被告3度將下身挨近X的臀部，在太子站截停被告，將他帶到太子站警務室搜身。

麥稱，他見到被告沒有繫上褲頭拉鏈，露出陰莖，「左右兩邊分別用白膠紙痴左兩粒黑色震蛋」，各連接着控制器、藏於褲袋之中，其睪丸下方另有1個灰色透明膠兜。麥匯報上級後向被告宣布拘捕，被告在警誡下稱「因為工作壓力大，所以先放個震動器係自己下體，同埋頂個女仔patpat攞快感」。