地盤工鞋面藏鏡頭攝近百段女童裙底片　判囚24周 (16:04)

被告梁嘉偉（47歲）承認於今年6月1日至19日期間，在商場、店舖或超級市場內，拍攝16名女童和1名女子的裙底。辯方求情指，被告因前女友導致他缺乏自信，他明白案情嚴重及現已後悔，刑滿出獄後會在枱頭擺置犯人編號，警醒自己不要再犯。

裁判官指，報告顯示被告沒精神問題，但他因為過去難與女性建立關係而自卑，而他重犯機會高。裁判官認為判刑須予以阻嚇，以監禁8星期為各罪量刑起點，考慮到他有預謀犯案等因素加刑至9星期，就被告認罪並顧及整體量刑原則後，終判囚24星期。

案情指，今年6月19日，警員在街上巡邏時截查形迹可疑的被告，發現他的右鞋設有一個攝錄相機鏡頭，所拍攝的影片經WiFi及應用程式傳送至手機。被告的手機藏有92段裙底影片，當中17段影片在公眾地方拍攝，警方根據事主的衣服和身高辨識到當中16人為未成年女童。