海關檢10萬件世界盃冒牌球衣共值5000萬元　指仿真度高附QR CODE更標榜用環保物料 (13:12)

跨境橋岸科深圳灣貨物組指揮官張瑞敏表示，海關加強打擊涉及世界盃的侵權活動，在上月31日至本月1日，深圳灣貨物組的關員在4部入境貨車上檢獲3.2萬件冒牌球衣，市值約1600萬元，並拘捕4人；其後再於本月4日至7日期間，港珠澳大橋貨物組的關員在4部入境貨車上檢獲2.4萬件冒牌球衣，市值約1200萬元，再拘4人。隨後兩日深圳灣貨物組的關員再於6部入境貨車上檢獲3.5萬件冒牌球衣，估計涉1700萬元，拘捕6人。案件中，不法分子均利用同類手法，將冒牌球衣混入於正常貨物中，並將球衣放在貨櫃中間位置，企圖魚目混珠。張瑞敏指貨車X光影像顯示貨櫃中間及較後位置密度明顯較高，故關員打開檢查，發現大量冒牌球衣。

版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正指，經調查海關鎖定多個位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，並突擊搜查，於本月7日及10日偵破5宗案件，再檢獲8400件冒牌球衣，涉430萬元。關員透過網上巡查，發現有可疑平台帳戶以約200至250元出售球衣，於是採取放蛇行動，在觀塘拘捕一名涉嫌在網上售賣冒牌球衣的男子。

行動中檢獲的大部分球衣原本將轉運至歐洲、南美洲、非洲等地，少部分會在港派遞。海關指正調查在港派遞的球衣去向，又指是次檢獲的冒牌球衣售價大約500元，比正價600至1300元低，而且仿真度高，當中球衣上附有QR CODE，掃瞄後可前往正版的網站。海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好店鋪及網站，並要留意其價格，如價格比正貨偏低，應格外小心。