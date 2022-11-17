男子血管瘤撕裂四度被拒轉院後不治　陪審團一致裁定死於自然 (12:51)

死者為蔡志德（終年67歲），2019年3月25日晚上因下腹不適被送往仁濟醫院急症室，被診斷出血管瘤破裂，惟仁濟醫院無血管外科，外科醫生梁國達及其團隊在凌晨3時至4時許，4度向廣華醫院請求接收病人被拒。事主一度心臟停頓後回復心跳，同日早上獲跨聯網的瑪麗醫院接收，惟術後昏迷，延至4月3日離世。

何官總結證供時提出，接收病人的指引是否清晰，還是醫生不清楚，抑或是「清楚而唔去做」，陪審團可多加留意。何官續指，若本身患有潛在致命的病，即使獲不當或延誤治療，最終因病而死，法律原則上是死於自然，無法決定則屬存疑裁決。

事主胞妹蔡慧冰陳辭時，兄長不盡快做手術一定會死亡，質疑廣華醫院不曾認真探討病情，亦無合理地交代拒收原因，「畀我哋覺得有見死不救之嫌」。蔡稱，感到仁濟醫院及瑪麗醫院對病人生命的重視，以及不放棄任何救治的精神，逝者已矣，望裁決能還家人公道，讓兄長安息，另冀醫管局檢視聯網協作機制，避免同類事件再次發生。

醫管局代表陳辭指，轉院途中或出現心臟停頓，比起在病房發生更為危險，重申廣華醫院不曾反對事主做手術，只是事主情况不穩，當刻不宜轉院，當時並不排除稍後情況好轉會接收事主。