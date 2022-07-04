港鐵甩門｜陳恒鑌倡港鐵增預警系統防有人進入路軌　指罰款冀鼓勵港鐵增維修保養資源 (11:42)

根據港鐵票價調整機制下的罰款機制，預料港鐵被罰2500萬元「上限」金額，被問及罰款機制阻嚇性是否足夠及有何改善空間，陳恒鑌稱，政府正與港鐵檢討「票價可加可減機制」及相關懲罰機制，認為現在是合適時間考慮改善。他指出，罰款無非想鼓勵港鐵增加投入保養及維修的資源，若港鐵有按年增加相關資源，懲罰則不公道。他稱鐵路事宜小組將於下月2日加設議題討論事故。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生於同一節目表示，估計金屬護欄移位原因不外乎安裝出問題、使用太久致金屬生鏽或斷裂、又或者維修後未有妥善安裝。他指路軌旁設備與列車有數十厘米以上距離，相信護欄大幅度移位或整個裝置跌下，才會引發碰撞。他指，雖然護欄等固定裝置毋須每晚巡查，但不知港鐵相隔多久才檢查。