被指違規外出引發望月樓群組　兩前國泰空少違防疫例罪成　官斥濫用特權致傳播 (13:07)

辯方求情稱，被告黃昱龍（現46歲）及劉諾宏（45歲）對染疫市民致歉，另兩人沒案底、沒有意圖犯法，冀可獲保釋候判。

裁判官王證瑜裁決時稱，國泰內部指引列明，機組人員須留在家中醫學監察，除非在返港第3日取得陰性結果及進行「必要活動」，另要避免前往人多擠逼的地方。

王官續指，不接納兩人的證供，首被告供稱，因公司裁員經歷低潮，獲次被告開解，故送他禮物致謝，認為此事是與精神健康相關。惟王官認為並非必要，且沒有證據證明他患有精神及心理病症，直指首被告認為可以出外探訪，實在令人難以置信。

至於次被告曾出外收取包裹，另其父親的手機壞掉，無法致電在英國的親戚，遂與父親在又一城Apple Store買手機 ，期間在望月樓用膳。王官認為，取包裹並不急切，另其父親可以使用其女友手機，且兩人當時可叫外賣，毋須進入餐廳。王官認為，兩人明顯違反指引，不構成合理辯解，裁定兩人罪成。

控方其後傳召專家證人、衞生署高級醫生馮永輝作供。馮供稱，次被告涉在望月樓傳染8人，另有1人被其中一人傳染，並同意兩人是首批感染Omicron的個案。馮盤問下稱，無法100%肯定上述9人均由次被告傳染，但他最先有病徵，且病毒基因排序一致。