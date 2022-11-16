14歲少年捱撞昏迷逾周　師生摺紙鶴集氣　母落淚批司機冷血 (19:03)

彭母事發後收集了很多同學的祝福，「仲收咗兩隻好大好大嘅紙鶴」，對有眾多同學為兒子打氣感到開心及感動。她指事後曾返校，當時有很多同學為兒子送祝福，惟見「點解個個小朋友都可以返學，阿仔就瞓喺醫院」，對此感到非常痛心，「如果我個仔都可以咁就好啦」。

她閱覽「集氣板」期間用手拭淚。她解釋其中有便條寫到「等你好返，返嚟再上台講中史爛gag」令她感觸，彭母指兒子平日愛分享爛gag，「以前係屋企成日講」，另又提到有人在便條上稱兒子為「Molly」，她笑言很少人知道他這個英文名，「他自己都講自己係茂利」，因此對便條印象深刻。

被問及兒子的情况，彭母指他仍然昏迷，盆骨位置碎裂，醫生指由於附近位置有腸、神經等，「隨時死得人」。兒子將於周五再進行手術，彭母透露骨科醫生指手術有一定風險。兒子平日熱愛中史、時事，故平日到醫院探望兒子除會在旁邊細訴生活事，亦會向他說美國中期選舉等新聞。

上周一晚（7日）9時許，14歲彭姓少年途經元朗青山公路屏山段近灰沙圍捱撞，涉案司機不顧而去。一輛奧迪（Audi）跑車翌日凌晨在屯門黃崗圍路遭焚毁，警方經調查後，證實兩案有關，並據車輛資料拘捕43歲馮姓男車主，男子已獲准保釋候查。消息指，事發時駕駛私家車另有其人，警方正追查涉事司機下落。