地盤工非禮輕度智障小姨判囚6個月　創傷報告指事主反被家人斥破壞家庭 (17:42)

34歲地盤工涉於今年在葵涌的住所，趁患輕度智障的26歲小姨熟睡時摸其下體，他早前承認一項非禮罪，今（16日）在西九龍裁判法院被判囚6個月。裁判官施祖堯判刑指，創傷報告顯示，事主將事件告知社工，遭其家人責備她破壞家庭，她受到打撃，並搬到院舍居住。施官指，本案令事主生活受影響，且被告在凌晨時分犯案，均反映本案嚴重性，明言法庭需保護智力障礙人士。
辯方引述背景報告指，代號S.W.H.的被告生於廣州，後來港生活，父母早年離異。辯方指，被告與太太在2014年結婚，育有一名7歲兒子，太太得知本案後，曾兩度流產，被告除對太太深感抱歉，亦後悔對小姨作出此等行為。
事主的創傷報告指，事主的姊姊及母親責備她破壞家庭，又指事主應將事件告知家人免卻報警，而非社工。此外，事主其後而搬到院舍居住，惟難以適應環境，她渴望與家人團聚。
案情指，2022年4月27日凌晨，事主在睡房睡覺期間聽到嘈吵聲，隨即看到被告壓在其身上，並隔著事主的內褲，用右手摸其陰部，事主感不適及拒絕。被告遂停止行為，並離開事主的房間。事主當日到服務中心工作時，把事件告訴一名社工，其後報警處理。被告於5月3日被捕，警誡下稱沒有進入事主的睡房及侵犯她，惟他在2天後的錄影會面中承認犯案。