兩男學生分別認中環襲警及「搶犯」　裁定暴動罪成囚45個月 (17:33)

兩名被告陸家裕和蕭子峰現年23歲，陸在都會大學畢業後任職物流管理員，其後離職。蕭則任職調酒師。辯方求情指，兩名被告在學時參加少年警訊，參與義工活動，樂於助人，兩人亦希望向受傷的警員致歉；兩人為中學同學，結伴參與和平集會，蕭子峰突然被制服，陸家裕出於自然反應拉走朋友，沒有使用其他暴力，案情較輕。

葉官判刑時指出，本案源於一個獲發不反對通知書的集會，後來突然演變成暴力，而兩名被告非主導角色，僅一時衝動犯案，且暴動的規模較小，兩名被告僅參與兩分鐘；示威者僅投擲空膠樽，沒有擲磚頭或汽油彈，警員的傷勢亦輕，故以43個月為量刑起點，另考慮兩人同時干犯協助罪犯及襲警罪，加刑兩個月。

至於陸家裕承認的協助罪犯罪，葉官認為其行為令蕭子峰成功逃脫，9天後才被捕，但接納他無預謀犯案，判囚9星期；而承認襲警罪的蕭子峰在腳踢警員前，已有其他人襲警，蕭令情況加劇，但考慮襲擊程度相對輕，警員沒有受傷，判囚9星期。兩人所有控罪同期執行。