男子血管瘤撕裂四度被拒轉院後不治　中大專家指個案不轉院「死路一條」 (17:28)

死者為蔡志德（終年67歲）；病理科醫生黃德肇稱，事主出現動脈粥樣硬化後，其血管腫瘤撕裂，導致急性心肌梗塞。

瑪麗醫院外科顧問醫生黃昭灼供稱，事主在2019年3月26日送抵瑪麗醫院，當時血管瘤爆破，情况危殆，經微創支架復修手術後，一度留醫深切治療部，終在4月3日早上約11時離世。黃昭灼稱，跨聯網接收病人屬常見情況，做手術是唯一拯救病人的方法，「唔轉院得一個選擇，百分之一百會過身」，因此院方盡力去接收，惟強調需向家屬交代清楚，轉院期間病人或有心臟停頓的風險。

中文大學講座教授、血管外科專家劉潤皇稱，事主年輕，除高血壓外別無他病，他心臟停頓仍能回復心跳，再轉到瑪麗醫院完成手術，形容其生命力強。劉指，仁濟醫院沒有血管外科及相關設備，相信他們「都幾無助」，他認為「廣華醫院應該要take呢個病人」。

在醫管局代表提問下，劉同意指引是用以衡量運送病人之利弊，但反問「唔transfer係死路一條，有咩衰得過死？」。劉續指，根據指引，若病人轉院期間出事，刑責在於提出轉院的醫院，既然廣華有專家，反問「咁點解唔收呢？」。反之，瑪麗一方仍肯接收心臟曾停頓的事主，形容「做得幾noble（偉大）」。研訊押後至明天陳辭。