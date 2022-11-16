兩內地女酒店遇劫失近3萬元金　警拘兩男 (17:09)

尖沙嘴及灣仔近月發生兩宗內地女子在酒店遇劫及盜竊案，警方經調查發現有犯罪集團透過網上交友平台相約年輕女子到酒店會面，趁機掠去現金，涉款約2.9萬元。警方昨（15日）拘捕兩名男子包括主腦，相信已瓦解一個犯罪團伙，被捕兩名男子將於明日（17日）上午在東區裁判法院提堂。
灣仔警區總督察（調查二）劉曉徽表示，上月26日及本月9日，警方分別接獲兩名24歲及26歲的內地女子報案，她們報稱透過網上交友平台結識一名男子，其後相約於酒店會面。涉案男子以不同手法盜取現金，包括曾亮出一把12吋長的生果刀，或於事主不為意時盜取現金逃去，兩宗案共涉及2.9萬元。
警方調查發現案中牽涉一個犯罪團伙，指成員分工仔細，包括有人在網上尋找年輕女子作為目標，並相約她們到酒店會面，再安排成員赴約，會面期間盜取金錢，同時安排成員在酒店附近把風。
警方經追查鎖定兩名骨幹成員，昨（15日）採取行動，分別在屯門及元朗以涉嫌「行劫」及「盗竊」等罪名拘捕兩名分別36歲及40歲男子，檢獲生果刀、犯案時穿著的衣物及部分贓款9200元。被捕36歲主腦報稱無業，已被暫控一項行劫罪及一項盜竊罪；而另一名被捕40歲集團成員，報稱地盤工人，已被暫控一項盜竊罪。
警方指疑犯揀選內地年輕女子，相信因事主未必敢於報案，較易落手。而兩名內地女事主是經由外地來港度假，一般在港逗留7日，據調查顯示，事主與被捕人相約見面時間不會太長，正調查是否涉及金錢交易或援交活動。