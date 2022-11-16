兩內地女酒店遇劫失近3萬元金　警拘兩男 (17:09)

灣仔警區總督察（調查二）劉曉徽表示，上月26日及本月9日，警方分別接獲兩名24歲及26歲的內地女子報案，她們報稱透過網上交友平台結識一名男子，其後相約於酒店會面。涉案男子以不同手法盜取現金，包括曾亮出一把12吋長的生果刀，或於事主不為意時盜取現金逃去，兩宗案共涉及2.9萬元。

警方調查發現案中牽涉一個犯罪團伙，指成員分工仔細，包括有人在網上尋找年輕女子作為目標，並相約她們到酒店會面，再安排成員赴約，會面期間盜取金錢，同時安排成員在酒店附近把風。

警方經追查鎖定兩名骨幹成員，昨（15日）採取行動，分別在屯門及元朗以涉嫌「行劫」及「盗竊」等罪名拘捕兩名分別36歲及40歲男子，檢獲生果刀、犯案時穿著的衣物及部分贓款9200元。被捕36歲主腦報稱無業，已被暫控一項行劫罪及一項盜竊罪；而另一名被捕40歲集團成員，報稱地盤工人，已被暫控一項盜竊罪。

警方指疑犯揀選內地年輕女子，相信因事主未必敢於報案，較易落手。而兩名內地女事主是經由外地來港度假，一般在港逗留7日，據調查顯示，事主與被捕人相約見面時間不會太長，正調查是否涉及金錢交易或援交活動。