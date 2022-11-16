中大醫院及仁安醫院延遲呈報開錯藥　涉處方麻醉藥及抗生素 (14:52)

至於第三宗事件亦涉及中大醫院，該院涉於今年9月向一名罹患癌症的67歲男病人注射化療藥物時輸液速度出錯，有關調查仍在進行中。3名病人情况穩定。

中大醫院回覆稱，涉錯誤處方局部麻醉藥的事件，當時正準備進行通淚管程序前麻醉，醫生在程序前得悉病人的過敏史。至於涉及注射化療藥物時輸液速度出錯的事件，院方稱於事故發生後已迅速按機制主動呈報衛生署，並於翌日向衛生署交代詳情。院方補充，兩名病人在事後均沒有出現過敏反應，毋須使用強心針。

另外，衛生署於今年9月亦接獲仁安醫院呈報一宗醫療風險警示事件，一名48歲女病人於住院期間自行離開醫院，及後懷疑自殺身亡。

衛生署表示，於收到通報後即作出跟進，並要求有關醫院於4星期內提交調查報告，署方已接獲有關調查報告。署方補充，審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則適用的要求而導致事件，而有關私家醫院均已採取改善措施，檢討及修訂相關政策及程序。

本報另正向仁安醫院查詢。