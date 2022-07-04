港澳兩地警方破求職騙案集團　拘56人涉700萬元騙款 (13:37)

涉案56人中，其中34男12女在港以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪名被捕，當中40人為傀儡戶口持有人，3人為集團骨幹，主要負責招募刷單員及操控傀儡戶口持有人。調查顯示，集團共清洗超過2億港元的犯罪得益。

警方指，去年7月至到今年9月，涉案集團涉嫌在香港干犯83宗求職騙案，共涉超過500萬港元，單宗損失金額由2000元至56萬元不等。騙徒會使用通訊軟件、甚或國際知名的求職網站刊登招聘「刷單員」的廣告，並以「零經驗」、「高薪厚職」等作為招徠，聲稱只要將指定貨品加入至網購平台、假冒網購平台的「購物車」，並把款項存入指定銀行戶口，便可連本帶8%至20%佣金賺回，惟騙徒其後以不同藉口拖延歸還款項。

東九龍總區重案組總督察許諾表示，提及案中最大損失金額的案件於今年8月發生，一名24歲事主透過網上求職平台應徵騙徒刊登的招聘廣告，其後按對方指示在購買平台多次買賣名牌，先獲得數十元的回佣，其後再多付約56萬元買賣商品9次，對方卻以「刷單過程出現問題，暫未能提取現金」的理由拒絕歸還，受害人始知被騙，報案求助。

澳門方面則於今年1月至9月共錄得48種手法相似的網上求職騙案，涉約253萬港元。根據兩地情報交流及調查，發現兩地案件都有相同元素，包括涉案電話號碼，因此相信案件由同一集團操控。

警方指，本港今年1月至9月共錄得2252宗網上求職騙案，相比去年同期的690宗上升3.3倍，損失金額逾3.3億，相信是疫情期間，市民搵工心切，見有職位條件優厚而墮入騙局。

香港人力資源管理學會會長孔于人呼籲，市民要提防三高兩低，即高薪厚職、高彈性工作安排、高金額投入、低經驗、低學歷的工作；東九龍總區刑事總部（行動）警司黃奕隆表示，市民如有懷疑，宜立即舉報，或利用「防騙視伏器」辨識詐騙及網絡陷阱。