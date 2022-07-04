USCC報告批本港失自由及防疫措施嚴苛　港府斥美國防疫更差兼接種率低無資格批評 (12:10)

報告亦提及有關美方制裁部分本港官員及前官員的情况，指直至今年二月為止，暫未發現有任何機構與相關受制裁人士有重大交易。報告批評北京摧毁一國兩制，又指若國際社會在1997年時相信香港終會改變中國，這種夢想已經完全粉碎。

報告指，北京日益加強控制議會及行政機關，增加司法系統受政治干預的機會，又稱北京實際上已有權力選任本港法官，威脅本港法治。同時本港對國家安全的廣闊定義，以及對外國威脅的「妄想」亦持續增加，將進一步令本港言論、集會、新聞及宗教自由受限。報告又認為本港日漸跟隨內地政策，外資將面對一個傾向內地企業的營商環境，亦更易在港感受到北京政策帶來的影響，加上面對本地嚴苛防疫措施，外資亦更難聘請或安排海外員工到港。

特區政府則發聲明反駁報告，指報告詆譭本港防疫抗疫政策，指中國屬新冠感染率及死亡率低的國家之一，美國則是全球新冠確診總數最高的國家，總死亡人數全球最高，最新一周仍有2344宗新冠病毒死亡個案，美國疫苗接種率也遠低於香港特區，認為美國沒有資格批評內地和香港的防疫政策，而且香港美國商會最近也表示，大部分美國商會會員都希望繼續留在香港發展。

政府又指報告抹黑本港選舉制度，又重申奉公守法的人士，指只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，進入特區管治架構，為香港市民服務，重申確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣國家的人手中。

政府又指，《港區國安法》已清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行，包括香港居民和海外旅客及投資者，都不會誤墮法網，批評再三利用不符事實的藉口惡意詆譭《香港國安法》，卑劣政治動機昭然若揭。政府亦強調，一直維護獨立司法權，並全力支持司法機構依法獨立行使審判權，維護司法公正和法治精神。