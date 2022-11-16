已婚男教師認七度與未成年男學生互相手淫及口交　還押候判 (12:17)

被告彭皓峯（47歲）被控八項與16歲以下兒童作出猥褻行為罪，控罪日期涵蓋2019年12月2日至2020年11月22日，指控被告分別在大埔某學校的設計與科技工場及化妝間，以及大埔停車場、科學園停車場的一輛私家車上，與或向當時13至14歲的男童X作出嚴重猥褻行為。

庭上透露被告已婚，與妻子育有兩名各11歲及13歲的女兒，妻女今年9月已移居加拿大。

被告承認案情指，被告案發時是全職中學教師，男童X是他的學生。在某日課後約下午5時，被告在校內的設計與科技工場，叫當時13歲、就讀中一的X坐下，並在X的前方跪下，拉開對方的褲鏈及褪下其內褲，幫X手淫及口交，約30分鐘後，X在被告的口中射精。X最初在好奇心驅使下同意與被告進行上述行為，被告亦答應X，如他不喜歡便不會再進行。

其後被告與X多次在課後或假日出外吃午飯和看電影，由被告駕車到停車場，在車內與X擁抱接吻，及互相口交和手淫。2020年11月21日，X的姐姐看到被告與X的WhatsApp對話，發現內容與性話題和性器官有關。至11月23日，X的姐姐向X的學校報告事件，最終報警處理。被告翌日被捕，在警誡會面中承認曾與X互相手淫及口交。