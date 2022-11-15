八旬英籍醫生非禮家傭案重審　事主稱被告強調醫生身份後摸胸 (18:59)

事主X以菲律賓語作供時不時哽咽。她稱，2018年9月受僱於被告Brian Drew Apthorp（84歲）。事主曾簽了一份文件，列明外傭的工作，包括要為照顧老人家及為其按摩。X指，她理解因為被告的健康情況，需要為他按摩下肢。

2018年9月11日，X按被告要求進入其睡房，被告曾問X有否不適，X表示沒有。X曾問發生何事，但被告僅回應「相信我，我是醫生」，並指示X坐在床上。X指，原本感到奇怪，但被告取出聽診器，故以為被告為她進行身體檢查，遂按指示躺下。被告拉高X上衣，及解開其胸圍。X形容，當時感尷尬及害怕，故閉上眼，被告其後雙手打圈摸其胸部，及以手指揉其乳頭。

另外，辯方今早提出終止聆訊，指事主發給外傭組織的涉案片段並非原片，且片段容量太大，無法傳送完整片段；另醫療報告顯示，被告患認知障礙症等，身體狀况欠佳。控方則認為，辯方可盤問證人，由法庭裁定是否信納證供。裁判官王證瑜聽取陳辭後，拒絕申請。

辯方亦指出控罪涉及的日子太長，控方其後修訂控罪獲准。被告現被控於2018年9月11日、2019年4月4日，及於2018年11月尾至12月頭某日在住所非禮X。