指律師會審投訴繞程序　張達明提覆核　質疑或涉利益衝突 (18:57)

申請人張達明由資深大律師黃繼明代表，答辯人律師會則由資深大律師陳樂信代表。本案源於張達明曾將刊物《會長的信》內容透露予郭榮鏗，以及在facebook稱律師會一份新聞稿並非獲「全體理事通過」，被指違反保密協議。律師會獨立小組裁定張達明泄密，將個案轉介至紀律審裁團展開紀律聆訊。

黃繼明表示，律師會過往處理投訴，會交給調查委員會及審查及紀律常務委員會調查，繼而轉介至紀律審裁團；不過，張達明一案繞過既定程序，直接由獨立小組直接轉介予紀律審裁團，偏離既有機制。黃又指，時任律師會理事作出轉介投訴的決定，或有利益衝突，惟律師會沒有提供書面紀錄，顯示有人商討潛在利益衝突的問題。

陳樂信反駁指，律師會申請召開紀律聆訊並非最終決定，張達明仍可說服紀律審裁團裁定投訴無效，或者擱置紀律聆訊，現階段毋須法庭介入。陳表示，獨立小組轉介投訴的做法不涉及偏見和惡意，張達明仍獲公平待遇，本案沒有可爭辯之處。法官聽畢陳辭後，押後至本月底頒下裁決。