男子血管瘤撕裂四度被拒轉院後不治　廣華稱轉院極高危　仁濟醫生則指曾符轉院標準 (18:08)

死者蔡志德（終年67歲）於2019年4月3日在瑪麗醫院不治。醫管局被列為利害關係方。

仁濟醫院外科醫生梁國達供稱，電腦素描顯示事主有腹部大動脈撕裂，由於院方沒有血管外科，當日需將轉介至有當值、同聯網的廣華醫院止血及治療，相關指引提及若病人上壓低於80屬不穩定，不宜轉院。

梁指，他在凌晨3時許兩度致電廣華醫院，當時事主上壓為71，仍然清醒，廣華以不宜轉院為由拒絕接收。梁稱，事主的上壓在1小時後升至88，再致電廣華，對方稱是加大強心藥份量的迹象並續拒絕，梁不同意其決定，要求與部門上級、黃善恒醫生通電話，獲同樣答覆。梁稱，事主在凌晨4時許一度心臟停頓，不久回復心跳，他認為「仲有得救」，同日早上安排事主轉到瑪麗醫院。

廣華醫院副顧問醫生黃善恒供稱，事主血壓偏低，曾加大強心藥份量，在情况急速惡化下，轉院極之高危，因此拒絕接收，死因裁判官何俊堯指出，事實上事主上壓曾升至88，黃稱沒有印象，亦沒有這方面的紀錄。