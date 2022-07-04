男子血管瘤撕裂四度被拒轉院後不治　廣華稱轉院極高危　仁濟醫生則指曾符轉院標準 (18:08)

六旬漢2019年被送往荃灣仁濟醫院，診斷出血管瘤撕裂，院方急需將他轉往同一聯網、有相關設備的廣華醫院治療，惟四度被拒，事主同日轉介至瑪麗醫院就醫，留院9天後不治，死因庭今（15日）展開研訊。廣華醫院副顧問醫生解釋，事主情况惡化，轉院極之高危。死因裁判官何俊堯指，仁濟三番四次請求轉院，是否感到「仁濟醫院覺得你見死不救？」，醫生同意，但強調不排除情况好轉可轉院。
死者蔡志德（終年67歲）於2019年4月3日在瑪麗醫院不治。醫管局被列為利害關係方。
仁濟醫院外科醫生梁國達供稱，電腦素描顯示事主有腹部大動脈撕裂，由於院方沒有血管外科，當日需將轉介至有當值、同聯網的廣華醫院止血及治療，相關指引提及若病人上壓低於80屬不穩定，不宜轉院。
梁指，他在凌晨3時許兩度致電廣華醫院，當時事主上壓為71，仍然清醒，廣華以不宜轉院為由拒絕接收。梁稱，事主的上壓在1小時後升至88，再致電廣華，對方稱是加大強心藥份量的迹象並續拒絕，梁不同意其決定，要求與部門上級、黃善恒醫生通電話，獲同樣答覆。梁稱，事主在凌晨4時許一度心臟停頓，不久回復心跳，他認為「仲有得救」，同日早上安排事主轉到瑪麗醫院。
廣華醫院副顧問醫生黃善恒供稱，事主血壓偏低，曾加大強心藥份量，在情况急速惡化下，轉院極之高危，因此拒絕接收，死因裁判官何俊堯指出，事實上事主上壓曾升至88，黃稱沒有印象，亦沒有這方面的紀錄。