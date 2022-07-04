今期居屋今起揀樓　夫婦「一擊即中」形容如中六合彩　驥華苑「樓王」單位半小時賣出 (14:13)

準買家黃氏夫婦今年首度以白表、家有長者身分抽居屋，並「一擊即中」成為首批揀樓者。黃太指，因今期較多市區屋苑，而且家住九龍，一直心儀啟欣苑，才選擇抽居屋。她說：「原本沒打算抽中，當買個運氣，抽中當中咗六合彩！」。她又稱，雖然面臨加息壓力，但夫婦倆本身租住私樓單位，月租約萬多元，料與供樓壓力相若，「寧願買個屬於自己的單位」。她說，買入第六個心儀單位，即啟欣苑28樓望海景的單位，待落成後，將與丈夫一同搬入。

郭小姐則陪同父母前來揀樓。郭小姐指，父母以綠表身分購入啟欣苑37樓的單位。她指，父母過往抽過幾次居屋，亦未能成功，今次終成功抽中，心情非常緊張，等候期間一直與丈夫直播場面，並至簽約完畢才感覺踏實。她指與丈夫本身居於紅磡，父母購入啟欣苑主要盼鄰近自己，日後亦可方便照顧孫兒女。她認為加息對供樓影響不大，最多都係「多幾百元」。

今期居屋涉及7個項目，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，提供8926個單位，為2014年復售居屋後數量最多一次，售價約為124萬至531萬元不等，其中驥華苑及啟欣苑部分單位呎價更破萬。