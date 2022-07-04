25款魚油補充劑全含污染物3款超歐盟上限　消委會批情况欠佳　稱食安中心已要求部分產品下架 (13:35)

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示是次測試結果相當不理想，尤其有樣本是專門讓孕婦食用含有毒的致癌物質，會經孕婦的血液影響胎兒，「沒一個人希望BB未出世就經媽媽的血液攞到呢啲物質」，因此讓嬰幼兒發育過程，應避免讓他們攝取到這些有害的物質。不過，消委會亦表示市民無需過於擔心，若按正常份量食用魚油補充劑，不會對健康造成很大風險。

此外，消委會亦發現23款膠囊樣本每粒的DHA及EPA檢出量，可分別相差13倍與50倍，DHA及EPA均是奧米加3脂肪酸，魚油產品普遍以含「豐富」或「高濃度」奧米加3脂肪酸作賣點。不過，測試結果顯示，23款膠囊樣本每粒的DHA含量由30.9毫克至444.8毫克，相差超過13倍。檢出量較標示值低最多的1款樣本，以100克計算，其標籤標示含60.6克DHA，惟測試結果為只含10.3克DHA，較標示值低83%。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，有產品的壞脂肪比例可高達37.7%，她表示產品雖然沒有健康風險，但質疑若進食壞脂肪比例較高、DHA及EPA含量較聲稱低的產品對健康幫助不大。譚鳳儀認為廠商提供的資訊令市民攝取的DHA及EPA減少，對健康保障減低，「因為當我們以為食夠，就不會補充得夠多」。