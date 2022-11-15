本港過去10年環保棺使用率少於5%　消委會促政府提供經濟誘因 (14:08)

消委會調查結果顯示，本港在推動環保棺相關的綠色殯葬缺乏誘因，消委會促請政府考慮提供誘因，例如火化費用折扣等。根據11間服務商的棺木價格資料顯示，較多人選用的雜木「方箱」棺木，價格由3000元至3.5萬元（套餐）不等；環保棺則由3000元至3萬元（套餐）不等，兩者價格相若。其中6間服務商的環保棺，較雜木「方箱」棺木便宜400元至5700元，而兩者價格於另外3間服務商則大致相同，反映價格上未必有足夠經濟誘因吸引消費者選用。

另外，消委會檢視了40間有公司網頁的持牌殮葬商，發現只有13間於網頁有提及環保棺，但大多只張貼環保棺的樣本相片或列有包括環保棺在內的殯儀套餐，較少提供環保棺的具體內容。

消委會建議，政府應加強推廣教育，讓家屬了解環保棺優點。此外，消委會指現時預訂政府火葬場的服務費用上，成人收費為1220元，建議政府可考慮向選用環保棺人士提供津貼或減免火化費用，或向棺木供應商、殮葬商提供津貼，以減輕使用環保棺的成本。