消委會測試13款浴室暖風機　電費、乾衣時間差近一倍　一款用8小時仍未能乾衣 (14:01)

在測試的13款樣本中，「金瑞典」獲最低評分，該樣本於測試約2小時後，發熱器自動關上，餘下4小時僅以冷風吹向衣物，6小時後亦自動停止乾衣程序，衣物只達約65%乾，故評分只有3分。該品牌代理商指，產品屬多功能設計，其乾衣程序的預設熱風吹送時間較短，旨在確保安全操作並實現更高能源效率。

是次乾衣測試涉及13款暖風機，涵蓋3大類別，包括6款窗口式、3款天花式，及4款可移動式浴室暖風機，價錢介乎$699至$4350，測試容許的完成時限為8小時，以乾衣模式吹乾5條棉質面巾、5件T裇及2條牛仔褲，結果發現除「金瑞典JEE」外，其餘樣本均能在8小時內完成乾衣，惟乾衣速度差異頗大，乾衣時間介乎約3.3小時至6.4小時，當中以「樂聲Panasonic」、「三菱電機Mitsubishi Electric」、「KDK」及「Kohler」表現較佳，其中售價4350元的「Kohler」乾衣機在測試中速度最快，可於3小時17分鐘完成乾衣，而可於3小時41分鐘完成乾衣測試、售價2980元的「KDK」暖風機，耗電量則最低，假設用戶每月乾衣15次，每度電平均費用為每月1.8元，每月乾衣費用約為86.4元；至於測試中每月乾衣費用最高的暖風機，每月費用約為167.4元。消委會提醒用戶在實際使用時，應調校時間掣或手動關機。

消委會指，測試中各款暖風機最低及最高價格相差近5倍，其中1款價格較低（799元）的型號與價格最高的型號總評同獲4分，反映市場有不少價廉物美的產品。

機電署亦發現，有樣本未能完全符合安全標準，但正常操作下並不會構成危險，署方將繼續跟進各供應商針對該產品的改善方案及審視成效，以保障電力安全。