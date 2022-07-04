自閉男認網上煽動「平安夜集結」求情稱為刷存在感　官反駁「刷存在感先恐怖」 (12:53)

被告陳泰森（現年23歲）早前承認一項「煽惑他人參與非法集結」罪及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。辯方大律師關文渭求情指，被告的溝通能力有限，人際關係受阻，自幼被欺凌，相反在網上可獲得認同，令他未經深思熟慮下轉載網上信息。辯方亦引述其他煽動罪案例，指被告沒有政治背景，亦非利用兒童，「只係想刷存在感」，相對輕微。

陳官隨即反駁「就係刷存在感先恐怖，明顯地志同道合嘅人士，大家互炒，越炒就越激」，更容易產生「孤狼」，他以去年七一刺警及律師陳子遷被「私了」為例，又形容陳子遷被打到滿身滿血，更有人將道路指示牌擲向他，「如果掟中，分分鐘好似演唱會嘅情況」。

辯方補充，2021年國安法已生效，社會情況平定，並非2019年般「一觸即發」的情況，公眾被煽動的可能性不高。惟陳官質疑，國安法生效近年半，「被告仲夠膽喺網上作言論，呢個先至係加重刑罰嘅因素」。辯方則重申，冀法庭考慮被告的精神及心智狀况。