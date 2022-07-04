自閉男認網上煽動「平安夜集結」求情稱為刷存在感　官反駁「刷存在感先恐怖」 (12:53)

患自閉症的兼職送貨員涉於去年在Telegram轉發帖文號召平安夜集結，及在「連登討論區」發文煽動他人，他早前承認作出具煽動意圖的作為等4罪，押後至今（15日）於區院求情。辯方求情指，被告因自閉症影響人際關係，渴望在網上獲他人認同，「刷存在感」。《港區國安法》指定法官陳廣池隨即反駁，「就係刷存在感先恐怖」，形容網上志同道合者互相吹噓炒作，「更加容易產生孤狼（式襲擊）」。案件押後今午判刑。
被告陳泰森（現年23歲）早前承認一項「煽惑他人參與非法集結」罪及3項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。辯方大律師關文渭求情指，被告的溝通能力有限，人際關係受阻，自幼被欺凌，相反在網上可獲得認同，令他未經深思熟慮下轉載網上信息。辯方亦引述其他煽動罪案例，指被告沒有政治背景，亦非利用兒童，「只係想刷存在感」，相對輕微。
陳官隨即反駁「就係刷存在感先恐怖，明顯地志同道合嘅人士，大家互炒，越炒就越激」，更容易產生「孤狼」，他以去年七一刺警及律師陳子遷被「私了」為例，又形容陳子遷被打到滿身滿血，更有人將道路指示牌擲向他，「如果掟中，分分鐘好似演唱會嘅情況」。
辯方補充，2021年國安法已生效，社會情況平定，並非2019年般「一觸即發」的情況，公眾被煽動的可能性不高。惟陳官質疑，國安法生效近年半，「被告仲夠膽喺網上作言論，呢個先至係加重刑罰嘅因素」。辯方則重申，冀法庭考慮被告的精神及心智狀况。