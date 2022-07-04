六名職工盟義工街站派防疫物資及傳單涉違限聚令　兩人認罪各罰4000元 (12:16)

6名被告為黃百勤、曾浩源、翁家文、劉永森、黃俊宇及林小薇。控方甫開庭稱，本案另外4名被告，何天忻、王宇來、黃樂文、蔡達俊在今年5月已各自繳付4500元的罰款。

控方續指，4名被告包括曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，因應一宗同類型案件的上訴被駁回，該案被告將上訴至終院，故辯方申請押後至明年2月15日，以審視該案的進度。翻查資料，該案為工黨及社民連包括李卓人及梁國雄等人在金鐘遊行，被票控違反限聚令一案。

餘下2人，黃百勤及劉永森表示認罪。承認案情指，2020年5月6日，建築地盤職工總會成員發起於金鐘站外舉行集會。街站有10人參與，包括兩被告，街站的檯上放上防疫物資、傳單，並有寫上政治字句及口號的橫額，如「五一」、「工會戰線抗爭之路」、「良心市民抗暴政地盤手足不可缺」。10人在行人天橋上呼籲市民加入工會，並有人使用揚聲器提出政治訴求。

警方於中午12時許首次發出警告，要求他們離開，否則會被票控，但他們沒有理會。及至2時許，警方共發5個限聚令警告，最終向10人發出票控及定額罰款通知書。