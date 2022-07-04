錯播國歌｜王敏超質疑職員為何剛好下載《願榮光》　體育學者倡運動員自行唱出正確國歌 (11:56)

對於主辦機構亞洲欖球總會向港府及中國政府道歉，指事件是由於一名初級人員的「簡單人為錯誤」，錯播由網上下載的歌曲所致，王敏超認為事件涉及國家尊嚴，主辦機構純粹道歉並不足夠，「好明顯係政治問題」。他又稱，職員自行在網上下載歌曲的說法不成立，質疑為何剛好下載《願榮光歸香港》。

浸會大學體育運動及健康學系教授劉永松於同一節目表示，如運動員再遇到播錯國歌，應即場唱出正確國歌，又建議文化體育及旅遊局制定相關指引。對於主辦機構指事件涉人為錯誤，他稱大型運動會開幕及頒獎程序都有專人負責及綵排，難以理解今次事件及感到不可思議，認為要詳細調查錯誤屬有心或無意，以及有否政治動機。

劉永松表示，運動一直都屬敏感及重要的政治宣傳工具，今次事件發生在正舉行的G20峰會及美國中期大選期間，認為時間較敏感，背後或出現不同的陰謀論。他稱，過去20至30年的運動儀式亦發生過播錯國歌事件，指曾有俄羅斯運動員及教練聽到播錯國歌時，即時搶咪唱出正確國歌，認為俄羅斯運動員做法適合。