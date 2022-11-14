留遺書自殺男子失蹤逾一天 其客貨車衝落石澳道山坡 (23:06)

據悉，袁昨天在住所與妻子因事爭執後，留下遺書，透露會自尋短見，駕走一輛客貨車後不知所蹤。袁妻無法聯絡丈夫後，通知友人協助四出尋找及報警求助。至今晚8時許，事主的友人發現袁的客貨車衝落石澳道一處10米下山坡，於是報警。警方及消防員到場拯救，惟車內空無一人，一度懷疑司機拋出車外草叢，遂展開搜索，經近3小時搜索，未有任何發現，現場消息指，已通知政府飛行服務隊出動直升機搜索。

防止自殺求助熱線

機構：電話

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

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明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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